ДОБРО ВЕРНЕТСЯ

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07.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 52 | Автор: Наталья Кокорина

Подробная программа благотворительного фестиваля "Добрый Железногорск"

9 сентября
Сцена у фонтана
14:00 - Торжественное открытие Фестиваля
14:30 - 19:00 - "Музыкальный пикник": выступление творческих коллективов города, группы "СибириЯ" (г.Красноярск), презентация мюзикла "Алые паруса" (театр оперетты), выступление группы "Да.бро"
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 - розыгрыш лотереи "Сувениры из кабинетов"
15:00 - "Добрый мир" - конкурс рисунков на асфальте
16:00 - Итоги конкурса рисунков на асфальте
18:00 - флэшмоб "Доброе сердце Железногорска"
19:00 - завершение Фестиваля, передача средств семье Артёма Лимаренко

Площадь у фонтана
14:00 - 18:00 "Доброе кафе" (50% средств будет передано на благотворительность):
- сладости от Алексея Карпова;
- мастерская StRAWberrycake (сладости без сахара, муки, яиц, молока);
- студия домашних тортов Take a cake;
- кафе "Рада" (индийская кухня);
- домашние пироги от Ларисы Шупта;
- имбирные пряники от "Лис и Кот";
- имбирные пряники от Оксаны Перепёлкиной;
- вкусности от "Гринвич Паб".
14:00 - 18:00 "Сувенирная лавка". Все участники могут обменять полученные при покупках жетоны на памятные подарки.
14:00 - 18:00 "Добрая почта" - передавайте послания для своих близких и друзей и они прозвучат со сцены.
14:00 - 18:00 Фотозона от Детской парусной школы "Управляй стихией"

Центральная аллея
( I часть, до первых ступеней)
14:00 - 18:00
Фотозона "Добрый Железногорск"
Фотозона от судии праздничного декора "Гнёздышко"
Площадка "Неси добро" (сбор вещей для нуждающихся)
Площадка Некоммерческого партнерства "Экономика знаний"
Мастер-классы "Рисование пластилином" и "Сувениры из соленого теста" от общественной организации "Этот мир для тебя"
Мастер-класс по изготовлению цветов из атласных лент
ТРИЗовские игры от развивающего центра "Любознайка"
Мастер-класс по росписи камней
Фотозона от центра ездового собаководства "ЛапуДай"
Мастер-класс по мультипликации от студии "Рыжий кот"
Интерактивные игры от библиотеки

Центральная аллея
( II часть, до вторых ступеней)
14:00 - 18:00 благотворительная ярмарка "Из добрых рук" (50% собранных средств будут переданы на благотворительность)
- творческая мастерская "Образец"
- подарки ручной работы от Весты Ветровой
- куклы ручной работы от Елены Деменковой
- футболки с детским рисунком и мастер-класс по росписи футболки от Татьяны Шишкиной
- изготовление бантиков для девочек от Анны Цайтлер
- игрушки и сувениры, всё для восточных танцев от Алёны Артемьевой
- украшения от "Лис и Кот"
- инновационные сувениры от универсальной мастерской "Future print"
- подбор ароматов от компании Armelle
Творческая аллея (около цветочной композиции "Палитра")
14:00 - 18:00
Игровая площадка "Дочки-матери" от клуба многодетных семей "Семья", фотозона "Когда много детей - жить веселей"
Интерактивная площадка от клуба "Супер-мама 26"
Площадка от молодежной организации "Экологический союз", фотозона "Хранитель Земли"
"Шерстяные таинства" - мастер-класс по валянию от Марии Фроловой
Раскраска для всех желающих "Цветочная полянка"
Акция "Тепло в подарок" от Женской Академии (вяжем плед для дома престарелых)

Шатёр "Для пользы дела":
площадка №1 ( в шатре)
14:00 - "Иппотерапия и адаптивная верховая езда"
15:00 - "Слинги - мифы и реальность. Как сделать слинг своими руками"
16:00 - Польза грудничкового плавания

площадка №2 (возле шатра)
14:00, 16:00 - беседа "Такой разный пластик"
17:00 - "Как не потеряться в лесу и как организовать поиск заблудившегося"

Пандус справа от ступеней, ведущих к фонтану
14:00 - 18:00
Напольная игра и мастер-класс по мультипликации от Музейно-выставочного центра
Работа фотобудки (бесплатные фотографии с символикой мероприятия)
Спортивная аллея
14:00 - 18:00
Площадка от общественной организации "Ладодеи" (мастер-класс по ткачеству, фотозона)
Площадка воркаута от Федерации ЗОЖ
Тренировка от студии Pole dance "СпециЯ"
Зарядка для всех желающих от проекта "Мы - оптимисты. Будь в ритме жизни"
Танцевально-концертный зал
15:00 - 16:00 "Логопедическая беседка" от общественной организации "Центр развития речи "Диалог"
Мастер-класс по эбру с профессиональным психологом (согласовывается)
Мастер-класс по нейрогимнастике (согласовывается)



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