ДОБРО ВЕРНЕТСЯ

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Подробная программа благотворительного фестиваля "Добрый Железногорск"



9 сентября

Сцена у фонтана

14:00 - Торжественное открытие Фестиваля

14:30 - 19:00 - "Музыкальный пикник": выступление творческих коллективов города, группы "СибириЯ" (г.Красноярск), презентация мюзикла "Алые паруса" (театр оперетты), выступление группы "Да.бро"

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 - розыгрыш лотереи "Сувениры из кабинетов"

15:00 - "Добрый мир" - конкурс рисунков на асфальте

16:00 - Итоги конкурса рисунков на асфальте

18:00 - флэшмоб "Доброе сердце Железногорска"

19:00 - завершение Фестиваля, передача средств семье Артёма Лимаренко



Площадь у фонтана

14:00 - 18:00 "Доброе кафе" (50% средств будет передано на благотворительность):

- сладости от Алексея Карпова;

- мастерская StRAWberrycake (сладости без сахара, муки, яиц, молока);

- студия домашних тортов Take a cake;

- кафе "Рада" (индийская кухня);

- домашние пироги от Ларисы Шупта;

- имбирные пряники от "Лис и Кот";

- имбирные пряники от Оксаны Перепёлкиной;

- вкусности от "Гринвич Паб".

14:00 - 18:00 "Сувенирная лавка". Все участники могут обменять полученные при покупках жетоны на памятные подарки.

14:00 - 18:00 "Добрая почта" - передавайте послания для своих близких и друзей и они прозвучат со сцены.

14:00 - 18:00 Фотозона от Детской парусной школы "Управляй стихией"



Центральная аллея

( I часть, до первых ступеней)

14:00 - 18:00

Фотозона "Добрый Железногорск"

Фотозона от судии праздничного декора "Гнёздышко"

Площадка "Неси добро" (сбор вещей для нуждающихся)

Площадка Некоммерческого партнерства "Экономика знаний"

Мастер-классы "Рисование пластилином" и "Сувениры из соленого теста" от общественной организации "Этот мир для тебя"

Мастер-класс по изготовлению цветов из атласных лент

ТРИЗовские игры от развивающего центра "Любознайка"

Мастер-класс по росписи камней

Фотозона от центра ездового собаководства "ЛапуДай"

Мастер-класс по мультипликации от студии "Рыжий кот"

Интерактивные игры от библиотеки



Центральная аллея

( II часть, до вторых ступеней)

14:00 - 18:00 благотворительная ярмарка "Из добрых рук" (50% собранных средств будут переданы на благотворительность)

- творческая мастерская "Образец"

- подарки ручной работы от Весты Ветровой

- куклы ручной работы от Елены Деменковой

- футболки с детским рисунком и мастер-класс по росписи футболки от Татьяны Шишкиной

- изготовление бантиков для девочек от Анны Цайтлер

- игрушки и сувениры, всё для восточных танцев от Алёны Артемьевой

- украшения от "Лис и Кот"

- инновационные сувениры от универсальной мастерской "Future print"

- подбор ароматов от компании Armelle

Творческая аллея (около цветочной композиции "Палитра")

14:00 - 18:00

Игровая площадка "Дочки-матери" от клуба многодетных семей "Семья", фотозона "Когда много детей - жить веселей"

Интерактивная площадка от клуба "Супер-мама 26"

Площадка от молодежной организации "Экологический союз", фотозона "Хранитель Земли"

"Шерстяные таинства" - мастер-класс по валянию от Марии Фроловой

Раскраска для всех желающих "Цветочная полянка"

Акция "Тепло в подарок" от Женской Академии (вяжем плед для дома престарелых)



Шатёр "Для пользы дела":

площадка №1 ( в шатре)

14:00 - "Иппотерапия и адаптивная верховая езда"

15:00 - "Слинги - мифы и реальность. Как сделать слинг своими руками"

16:00 - Польза грудничкового плавания



площадка №2 (возле шатра)

14:00, 16:00 - беседа "Такой разный пластик"

17:00 - "Как не потеряться в лесу и как организовать поиск заблудившегося"



Пандус справа от ступеней, ведущих к фонтану

14:00 - 18:00

Напольная игра и мастер-класс по мультипликации от Музейно-выставочного центра

Работа фотобудки (бесплатные фотографии с символикой мероприятия)

Спортивная аллея

14:00 - 18:00

Площадка от общественной организации "Ладодеи" (мастер-класс по ткачеству, фотозона)

Площадка воркаута от Федерации ЗОЖ

Тренировка от студии Pole dance "СпециЯ"

Зарядка для всех желающих от проекта "Мы - оптимисты. Будь в ритме жизни"

Танцевально-концертный зал

15:00 - 16:00 "Логопедическая беседка" от общественной организации "Центр развития речи "Диалог"

Мастер-класс по эбру с профессиональным психологом (согласовывается)

Мастер-класс по нейрогимнастике (согласовывается)