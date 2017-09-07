БЕЗВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

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9 сентября с 11 до 13 часов на площади Центра Досуга пройдёт квест "Школа безопасности ”АУ” для детей старшего дошкольного возраста и младших классов школ города.

Это мероприятие по безопасности для детей в городе и в лесу. Как не потеряться в супермаркете, как правильно собраться в лес и не отстать от своих, как вести себя, если заблудился, что делать, если ребенок дома один - все эти вопросы будут отработаны и в теории, и на практике.



Организаторы: Школа безопасности Liza Alert, МКУ “Управление ГО ЧС и режима ЗАТО г.Железногорска”, МБУК ”Центр Досуга”, Поисково-спасательная группа г. Железногорска.



Игра состоится при любой погоде. В случае дождя участников ждут в холе Центра Досуга (вход со стороны школы 103). Для родителей в 11.30 в «Центре досуга» состоится лекция от координаторов Liza Alert.

По информации муниципального портала