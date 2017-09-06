Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЧУДЕСА - ЭТО ПРОСТО

ЧУДЕСА - ЭТО ПРОСТО
06.09.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский проект «Чудеса своими руками» помогает в социализации детей с
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!

СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
06.09.17 | Главные темы / Cобытия
На главной площади Железногорска пройдет день присяги Академии МЧС
ВЫБОР ЛЬГОТНИКОВ

ВЫБОР ЛЬГОТНИКОВ
06.09.17 | Главные темы / Cобытия
До 1 октября льготники должны определиться с с форматом помощи

"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
06.09.17 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
ОПАСНОЕ МОЛОКО

ОПАСНОЕ МОЛОКО
06.09.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский переработчик молочной продукции c кишечной палочкой и плесенью

ЧУДЕСА - ЭТО ПРОСТО

06.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 20 | Автор: Наталья Кокорина

Железногорский проект «Чудеса своими руками» помогает в социализации детей с ограниченными возможностями

Автор социального проекта «Чудеса своими руками» Анастасия Омшина занимается канзаши 3 года. Сама она инвалид, но отлично овладела этой техникой рукоделия. Ее социальный проект «Чудеса своими руками» получил гранд ГХК «Топ – 20». Проект объединяет детей с ограниченными возможностями здоровья и обычных детей.

Канзаши – это изделия, выполненные с использованием специальной техники. С ее помощью можно создать различные украшения. Например, красивые резинки для волос в виде цветочка или эффектное колье. Для изготовления канзаши используют различные материалы: ленточки, бисер и тесьму.

Канзаши отлично развивает мелкую моторику, а это важно для любого ребенка, особенно для необычных деток. На мастер-класс к Анастасии Омшиной приходят девочки разных возрастов, чтобы научиться мастерить себе украшения. На занятиях царит дружеская и теплая атмосфера, полное взаимопонимание. Уже опытные ребятишки с радостью помогают новичкам. В итоге каждый осваивает не такую уж и простую технику изготовления канзаши.

 


 Фото Анастасии Совцовой 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СКАЗКА ДЛЯ НЕОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ

СКАЗКА ДЛЯ НЕОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ
19 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Театре кукол «Золотой ключик» состоялось новогоднее представление для детей-инвалидов
ЧУДЕСА В ЛАВКЕ

ЧУДЕСА В ЛАВКЕ
24 июня 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура
Ярмарка изделий ручной работы «Лавка чудес» откроется в железногорском парке
ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ

ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ
30 ноября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске пройдет новогодняя ярмарка прикладного творчества
НА БЛАГОЕ ДЕЛО

НА БЛАГОЕ ДЕЛО
5 марта 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Четыре железногорских проекта получат денежные гранты в рамках краевой программы «Социальное партнёрство во имя развития»

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ
Александр, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Грэг, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Гость Грэг, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Обзор зарубежных СМИ: Украинка-снайпер выставляет убийства напоказ
Британия оказалась в центре секретной денежной схемы Азербайджана Британия оказалась в центре секретной схемы Азербайджана на 3 млрд долларов.

В метро Парижа прогремел взрыв
СМИ сообщили о взрыве в парижском метро. Официальных данных об инциденте или официального подтверждения пока не поступало.

Богачи с Рублевки избавляются от особняков за полцены
Скидки на рынке загородной недвижимости класса «элит» сегодня достигают 50% от докризисных цен, рассказывают в Kalinka Group. Так, дорогие особняки можно купить с выгодой до $15 млн

Новый налог для россиян начнет действовать с 2018 года
Законопроект по налогу на добавленный доход (НДД) в ближайшее время будет внесён правительством России в Госдуму. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил министр энергетики Александр Новак.

Как выглядит «корзинка с колбасой» от Сечина
Корзинка с колбасой «От Иваныча» (см. фото) — традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина, говорит один из получателей.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВНИМАНИЕ НА НЕБО! СМОТРИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ? ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Сентябрь 2017 (34)
Август 2017 (197)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.