ЧУДЕСА - ЭТО ПРОСТО

Железногорский проект «Чудеса своими руками» помогает в социализации детей с ограниченными возможностями

Автор социального проекта «Чудеса своими руками» Анастасия Омшина занимается канзаши 3 года. Сама она инвалид, но отлично овладела этой техникой рукоделия. Ее социальный проект «Чудеса своими руками» получил гранд ГХК «Топ – 20». Проект объединяет детей с ограниченными возможностями здоровья и обычных детей.

Канзаши – это изделия, выполненные с использованием специальной техники. С ее помощью можно создать различные украшения. Например, красивые резинки для волос в виде цветочка или эффектное колье. Для изготовления канзаши используют различные материалы: ленточки, бисер и тесьму.

Канзаши отлично развивает мелкую моторику, а это важно для любого ребенка, особенно для необычных деток. На мастер-класс к Анастасии Омшиной приходят девочки разных возрастов, чтобы научиться мастерить себе украшения. На занятиях царит дружеская и теплая атмосфера, полное взаимопонимание. Уже опытные ребятишки с радостью помогают новичкам. В итоге каждый осваивает не такую уж и простую технику изготовления канзаши.



Фото Анастасии Совцовой