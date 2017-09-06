Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЧУДЕСА - ЭТО ПРОСТО

ЧУДЕСА - ЭТО ПРОСТО
06.09.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский проект «Чудеса своими руками» помогает в социализации детей с
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!

СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
06.09.17 | Главные темы / Cобытия
На главной площади Железногорска пройдет день присяги Академии МЧС
ВЫБОР ЛЬГОТНИКОВ

ВЫБОР ЛЬГОТНИКОВ
06.09.17 | Главные темы / Cобытия
До 1 октября льготники должны определиться с с форматом помощи

"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
06.09.17 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
ОПАСНОЕ МОЛОКО

ОПАСНОЕ МОЛОКО
06.09.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский переработчик молочной продукции c кишечной палочкой и плесенью

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ

06.09.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 16 | Автор: Сергей Скляров



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» АНАТОЛИЙ КОВАЛЬ

В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» АНАТОЛИЙ КОВАЛЬ
1 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 4 сентября
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 20 МАЯ

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 20 МАЯ
19 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Телепередачи
В «Открытой студии» - директор МП "Горэлектросеть" Анатолий Коваль
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АНАТОЛИЙ КОВАЛЬ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АНАТОЛИЙ КОВАЛЬ
16 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте в четверг, 19 мая, программу «Открытая студия»
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АНАТОЛИЙ КОВАЛЬ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АНАТОЛИЙ КОВАЛЬ
11 августа 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В "Открытой студии" - директор МП "Горэлектросеть" Анатолий Коваль 

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ
Александр, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Грэг, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Гость Грэг, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Обзор зарубежных СМИ: Украинка-снайпер выставляет убийства напоказ
Британия оказалась в центре секретной денежной схемы Азербайджана Британия оказалась в центре секретной схемы Азербайджана на 3 млрд долларов.

В метро Парижа прогремел взрыв
СМИ сообщили о взрыве в парижском метро. Официальных данных об инциденте или официального подтверждения пока не поступало.

Богачи с Рублевки избавляются от особняков за полцены
Скидки на рынке загородной недвижимости класса «элит» сегодня достигают 50% от докризисных цен, рассказывают в Kalinka Group. Так, дорогие особняки можно купить с выгодой до $15 млн

Новый налог для россиян начнет действовать с 2018 года
Законопроект по налогу на добавленный доход (НДД) в ближайшее время будет внесён правительством России в Госдуму. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил министр энергетики Александр Новак.

Как выглядит «корзинка с колбасой» от Сечина
Корзинка с колбасой «От Иваныча» (см. фото) — традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина, говорит один из получателей.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВНИМАНИЕ НА НЕБО! СМОТРИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ? ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Сентябрь 2017 (34)
Август 2017 (197)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.