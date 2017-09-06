СМОТРЕТЬ ВСЕМ!

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06.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Наталья Кокорина
На главной площади Железногорска пройдет день присяги Академии МЧС
Церемония приведения к присяге первокурсников Сибирской пожарно-спасательной академии на площади Ленина пройдёт 9 сентября.
249 курсантов и студентов нового набора примут участие в торжественном мероприятии.
Традиционно церемония проходила на плацу Академии, в этом году присягу первокурсников вуза системы МЧС России смогут увидеть все желающие.
В мероприятии будут задействованы специальные кафедры Академии, пожарно-спасательная техника, собравшихся порадует зажигательным выступлением взвод барабанщиц вуза. Торжественная присяга первокурсников академии МЧС состоится 9 сентября в 10 часов.
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