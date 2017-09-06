"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

-«Либо деньги, либо лекарства» До 1 октября федеральные льготники должны определиться, как они будут получать от государства помощь.

-Масштабный ремонт улицы Ленина вызвал жалобы и пешеходов, и водителей. Но больше всего горожан волнует другое. Успеют ли отремонтировать главную улицу Железногорска до первого снега?

-«Родня по юности» Наш постоянный автор Олег Кирмак решил вспомнить молодость. Чем занималась молодежь в Красноярске-26 в начале 80-х? Первые фирменные джинсы, первые в городе ВИА, исполняющие запрещенные западные хиты, разборки между группировками и первые цинковые гробы из Афганистана.

Читайте газету "Город и Горожане"!