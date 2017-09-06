"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
06.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Наталья Кокорина
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
-«Либо деньги, либо лекарства» До 1 октября федеральные льготники должны определиться, как они будут получать от государства помощь.
-Масштабный ремонт улицы Ленина вызвал жалобы и пешеходов, и водителей. Но больше всего горожан волнует другое. Успеют ли отремонтировать главную улицу Железногорска до первого снега?
-«Родня по юности» Наш постоянный автор Олег Кирмак решил вспомнить молодость. Чем занималась молодежь в Красноярске-26 в начале 80-х? Первые фирменные джинсы, первые в городе ВИА, исполняющие запрещенные западные хиты, разборки между группировками и первые цинковые гробы из Афганистана.
Читайте газету "Город и Горожане"!
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Скидки на рынке загородной недвижимости класса «элит» сегодня достигают 50% от докризисных цен, рассказывают в Kalinka Group. Так, дорогие особняки можно купить с выгодой до $15 млн
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