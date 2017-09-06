ОПАСНОЕ МОЛОКО
Железногорский переработчик молочной продукции c кишечной палочкой и плесенью заплатит штраф
В Железногорске проверке Россельхознадзора подверглось предприятие по переработке молочной продукции, в ходе которой выявлены нарушения ветеринарных требований. В частности, в обороте находилось масло сливочное «Крестьянское» в количестве 62,2 кг с истекшим сроком годности, молоко сухое в количестве 25 кг без наличия маркировки изготовителя на упаковке, а также молоко сухое, произведенное на территории Республики Беларусь, в пробе которого по результатам исследований установлено наличие золотистого стафилококка.
Кроме того, в молоке питьевом пастеризованном «Российское» и в сметане «от Дарёнки» выявлена кишечная палочка, а также превышение общего микробного числа, а в кефире «от Дарёнки» найдена плесень.
Надзорное ведомство выяснило также, что предприятием допускались случаи приемки молока сырого без ветеринарных сопроводительных документов.
За допущенные нарушения в отношении юридического лица и директора предприятия возбуждены административные дела, сообщает пресс-служба краевого Россельхознадзора.
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