ОПАСНОЕ МОЛОКО

Железногорский переработчик молочной продукции c кишечной палочкой и плесенью заплатит штраф

В Железногорске проверке Россельхознадзора подверглось предприятие по переработке молочной продукции, в ходе которой выявлены нарушения ветеринарных требований. В частности, в обороте находилось масло сливочное «Крестьянское» в количестве 62,2 кг с истекшим сроком годности, молоко сухое в количестве 25 кг без наличия маркировки изготовителя на упаковке, а также молоко сухое, произведенное на территории Республики Беларусь, в пробе которого по результатам исследований установлено наличие золотистого стафилококка.



Кроме того, в молоке питьевом пастеризованном «Российское» и в сметане «от Дарёнки» выявлена кишечная палочка, а также превышение общего микробного числа, а в кефире «от Дарёнки» найдена плесень.



Надзорное ведомство выяснило также, что предприятием допускались случаи приемки молока сырого без ветеринарных сопроводительных документов.



За допущенные нарушения в отношении юридического лица и директора предприятия возбуждены административные дела, сообщает пресс-служба краевого Россельхознадзора.