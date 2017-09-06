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«ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ» - ЗВУЧИТ ГОРДО!

06.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Наталья Кокорина

 В городе стартует проект «Железногорец!»

Его цель отметить и объединить наиболее активных жителей Железногорска, участвующих в городских мероприятиях.
По инициативе Администрации ЗАТО г.Железногорск изготовлен нагрудный значок «Железногорец». Он будет вручаться железногорцам за заслуги в экономике, промышленности, образовании, науке, медицине, строительстве, коммунальном хозяйстве, культуре и искусстве, спорте и физической культуре, обеспечении правопорядка, а также за активное участие в городских мероприятиях.

- Достойных людей в нашем ЗАТО очень много, – отметил Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков. – Значок может получить любой житель города и посёлков. Главное, что все они добросовестные труженики, настоящие профессионалы, замечательные активисты. Мы гордимся такими жителями и надеемся, что они и в дальнейшем будут активно участвовать в жизни города
.
Первые значки Глава администрации Сергей Пешков вручил рабочим МП «Комбинат благоустройства», принимавшим участие в строительстве пешеходной дорожки вокруг озера, и тренерам, которые готовят спортсменов для участия в XI Летних спортивных играх среди городских округов Красноярского края. По информации муниципального портала



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