«ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ» - ЗВУЧИТ ГОРДО!

В городе стартует проект «Железногорец!»

Его цель отметить и объединить наиболее активных жителей Железногорска, участвующих в городских мероприятиях.

По инициативе Администрации ЗАТО г.Железногорск изготовлен нагрудный значок «Железногорец». Он будет вручаться железногорцам за заслуги в экономике, промышленности, образовании, науке, медицине, строительстве, коммунальном хозяйстве, культуре и искусстве, спорте и физической культуре, обеспечении правопорядка, а также за активное участие в городских мероприятиях.



- Достойных людей в нашем ЗАТО очень много, – отметил Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков. – Значок может получить любой житель города и посёлков. Главное, что все они добросовестные труженики, настоящие профессионалы, замечательные активисты. Мы гордимся такими жителями и надеемся, что они и в дальнейшем будут активно участвовать в жизни города