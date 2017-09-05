В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЛА СОКОЛОВА
05.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Татьяна Фирсова
В четверг, 7 сентября, в программе «Открытая студия» поговорим о предстоящих выборах 10 сентября
В Едином дне голосования примут участие и железногорцы. Жители 9 избирательного округа будут выбирать в этот день своего представителя в Совет депутатов. О том, как прошла предвыборная компания, были ли нарушения, поговорим с председателем территориальной избирательной комиссии ЗАТО Железногорск Аллой Соколовой.
Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200.
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