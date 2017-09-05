ЗЕМЛЯ ДЛЯ ПРИЮТА

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05.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Татьяна Зимина

Железногорские приюты для животных могут получить постоянную прописку

Отличная новость: три земельных участка муниципальной земли выставят на аукцион для организации приютов для бродячих четвероногих. Для этих целей выделили два участка по 20 соток и один - 32 сотки на улице Красноярская,78. Сегодня об этом сообщили в Управлении имуществом, землепользования и землеустройства Железногорска.

Аукцион уже объявлен. Он состоится 2 октября 2017 года. В Железногорске спасением брошенных и искалеченных животных занимаются минимум три организации: «Пушистики», «Мокрый нос» и «Лапы Усики», которым придется конкурировать между собой за участки. Стартовая цена годовой аренды участка в 20 соток – 16 тысяч рублей, 30-соток - 24 тысячи рублей, рассказала заместитель руководителя УИЗиС Железногорска Ирина Лукинова.

На выделенных участках имеется возможность подключения электричества. А вот задачу с подключением воды и отопления общественникам придется решать самостоятельно. Вырубкой и выкорчевыванием деревьев и кустарников, которых на земле много, также займутся сами защитники животных.

Прикинув затраты, спасители братьев наших меньших заранее прослезились. Во сколько им обойдется проведение коммуникаций, вырубка деревьев, строительство вольеров и содержание животных страшно представить.

Каждая организация нуждается в обособленном месте для содержания четвероногих бродяжек, но общественникам фактически негде взять однозначно немалые средства. Известно, что подобные организации, порой, существуют исключительно на безвозмездные взносы горожан или спонсоров. Вряд ли у них найдется несколько лишних сотен тысяч для прокладки электрических сетей и сетей водоснабжения.

И еще есть один серьезный изъян – болотистость участков. По словам участников железногорских обществ защиты животных, неровный рельеф сменяется трясиной, которая местами достигает до двух метров в глубину.

В целом активисты рады помечать о постоянной прописке своих приютов, но о финансовой стороне дела крепко задумались.

Желающие поучаствовать в аукционе могут подать заявку или обратиться в УИЗиС по адресу улица Курчатова, 48А, каб.9



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