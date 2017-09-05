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В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА

05.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Татьяна Фирсова

Отопительный сезон в Железногорске начнется 12 сентября, но не для всех
Как сообщил глава администрации Сергей Пешков, более раннее начало отопительного сезона связано с неблагоприятным прогнозом погоды - ожидаются заморозки.
Первыми к отоплению подключат школы, детские сады и медицинские учреждения, затем жилые дома, предприятия и учреждения. Напомним, что прежде называлась другая дата — 15 сентября.

По правилам отопление включается, когда в течение пяти дней температура наружного воздуха держится ниже +8. Как правило, стараемся включать пораньше. Накануне мною было проведено совещание по подготовке к отопительному сезону. Руководители ресурсоснабжающих организаций, основных потребителей, Управляющих компаний доложили о готовности к началу отопительного сезона. Есть проблемы по оплате за тепло не только жителей, но и юридических лиц. Решение принято о том, что должников подключать к теплу не будут, заявил глава администрации Сергей Пешков.

Основным источником теплоснабжения для Железногорска остается ЖТЭЦ, ее эксплуатируют компании КрасЭко и КЭСКО. Котельную № 1 ГХК, которую уже передали в краевую собственность, по договору аренды обслуживает МП «Гортеплоэнерго». Мазутная котельная будет работать в пиковом режиме. По словам Сергея Пешкова, в этом сезоне на ЖТЭЦ проведут испытания по увеличению температуры и расходу производимого угольного тепла для потребителя, чтобы доля мазутной составляющей в тарифе уменьшалась. Правда, глобальных перемен сразу не произойдет, сказал глава администрации. Но над снижением теплового тарифа администрация работает постоянно и по всем направлениям, подчеркнул Сергей Пешков. Главный критерий работы системы теплоснабжения — ее надежность и качество топлива. Снижать тариф за счет надежности нельзя, заявляет Сергей Пешков.

Фото: Hilook.ru



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