РАДИОПРОГРАММА ОТ 5 СЕНТЯБРЯ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Росстат в августе зафиксировал рекордную за всю историю наблюдений — с 1991 года — дефляцию в размере 0,5% после инфляции в 0,1% в июле…Киев выступил против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии ООН в Донбассе. С такой позицией выступили в министерстве иностранных дел Украины. Заявление передаётся на сайте ведомства.Жители Украины просят у президента страны законодательно разрешить эвтаназию. На официальном сайте администрации президента Украины Петра Порошенко появилась электронная петиция, авторы которой просят законодательно обеспечить право человека на смерть…Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий подготовку России к проведению ЧМ-2018 по футболу, досрочно завершил поездку в Екатеринбург.Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что предложение президента России Владимира Путина о вводе миротворцев в Донбасс необходимо обсуждать.