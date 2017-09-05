РАДИОПРОГРАММА ОТ 5 СЕНТЯБРЯ
05.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 33 | Автор: Сергей Скляров
• Спасибо за службу
• Хоспис ищет волонтеров
• Расписание маршрута 119
• Битва интересов на Саянской,9
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Киев выступил против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии ООН в Донбассе. С такой позицией выступили в министерстве иностранных дел Украины. Заявление передаётся на сайте ведомства.
Украинцы попросили у Порошенко «право на смерть»
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