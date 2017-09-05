СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ
05.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 66 | Автор: Наталья Кокорина
Мать солдата-срочника из Железногорска Ларису Гуторову нагрдил глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков
Мама получила награду за успешную военную службу своего сына в рядах Российской армии. Глава администрации Сергей Пешков вручил Ларисе Гуторовой Благодарственное письмо за своей подписью.
Торжественное и доброе событие произошло сегодня в городской администрации. Лариса Гуторова призналась, что награда стала для нее неожиданной.
«Меня сегодня благодарят за сына, говорят, что совершил хороший поступок, ходил на боевые выходы, но чем именно он отличился, я не знаю. Служил в Ужуре В/Ч 32441, в спецразведке. Он делится со мной только радостными событиями, старается не волновать, поэтому, армейские подробности держит в тайне. Как только вернулся из армии, сразу вышел на работу и восстановился в университете» - поделилась Лариса Гуторова.
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