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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЛА СОКОЛОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЛА СОКОЛОВА
05.09.17 | Главные темы / Cобытия
В четверг, 7 сентября, в программе «Открытая студия» поговорим о предстоящих
ЗЕМЛЯ ДЛЯ ПРИЮТА

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ПРИЮТА
05.09.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские приюты для животных могут получить постоянную прописку
В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА

В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА
05.09.17 | Главные темы / Cобытия
Отопительный сезон в Железногорске начнется 12 сентября, но не для всех
СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ

СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ
05.09.17 | Главные темы / Cобытия
Мать солдата-срочника из Железногорска Ларису Гуторову нагрдил глава
НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ

НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ
05.09.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский хоспис ищет волонтеров для помощи нуждающимся в уходе людям

РАДИОПРОГРАММА ОТ 4 СЕНТЯБРЯ

05.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров

 Гибель на дороге
 Перепись населения
 Фестиваль добра
 Успехи молодежи ИСС


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