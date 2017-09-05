РАДИОПРОГРАММА ОТ 4 СЕНТЯБРЯ
05.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
• Гибель на дороге
• Перепись населения
• Фестиваль добра
• Успехи молодежи ИСС
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Киев ответил на заявление Путина о миротворцах в Донбассе
Киев выступил против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии ООН в Донбассе. С такой позицией выступили в министерстве иностранных дел Украины. Заявление передаётся на сайте ведомства.
Украинцы попросили у Порошенко «право на смерть»
Жители Украины просят у президента страны законодательно разрешить эвтаназию. На официальном сайте администрации президента Украины Петра Порошенко появилась электронная петиция, авторы которой просят законодательно обеспечить право человека на смерть…
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Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий подготовку России к проведению ЧМ-2018 по футболу, досрочно завершил поездку в Екатеринбург.
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