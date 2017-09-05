ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Следователи железногорской полиции возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя по подозрению в совершении грабежа

Молодой человек зашел в продуктовый магазин, оттолкнул продавца в сторону и забрал из кассы 6 тысяч рублей. О происшествии работник магазина немедленно сообщила в дежурную часть полиции.

Ориентировка с подробным описанием злоумышленника незамедлительно была передана всем нарядам полиции. Вскоре паренька задержали сотрудники Росгвардии. В ходе личного досмотра у ранее судимого железногорца были обнаружены похищенные деньги. Свою вину он полностью признал. В настоящее время мужчина задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск