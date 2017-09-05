ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
Следователи железногорской полиции возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя по подозрению в совершении грабежа
Молодой человек зашел в продуктовый магазин, оттолкнул продавца в сторону и забрал из кассы 6 тысяч рублей. О происшествии работник магазина немедленно сообщила в дежурную часть полиции.
Ориентировка с подробным описанием злоумышленника незамедлительно была передана всем нарядам полиции. Вскоре паренька задержали сотрудники Росгвардии. В ходе личного досмотра у ранее судимого железногорца были обнаружены похищенные деньги. Свою вину он полностью признал. В настоящее время мужчина задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Росстат в августе зафиксировал рекордную за всю историю наблюдений — с 1991 года — дефляцию в размере 0,5% после инфляции в 0,1% в июле…
Киев ответил на заявление Путина о миротворцах в Донбассе
Киев выступил против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии ООН в Донбассе. С такой позицией выступили в министерстве иностранных дел Украины. Заявление передаётся на сайте ведомства.
Украинцы попросили у Порошенко «право на смерть»
Жители Украины просят у президента страны законодательно разрешить эвтаназию. На официальном сайте администрации президента Украины Петра Порошенко появилась электронная петиция, авторы которой просят законодательно обеспечить право человека на смерть…
СМИ озаботились исчезновением Мутко
Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий подготовку России к проведению ЧМ-2018 по футболу, досрочно завершил поездку в Екатеринбург.
Захарченко высказался о размещении миротворцев в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что предложение президента России Владимира Путина о вводе миротворцев в Донбасс необходимо обсуждать.