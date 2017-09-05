НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ НАРУШИТЕЛЬ
Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятие «Несовершеннолетний нарушитель»
Сегодня дорожные полицейские Железногорска проведут профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний нарушитель», направленное на пресечение нарушений дорожных правил несовершеннолетними участниками дорожного движения и профилактику ДТП с участием детей.
В образовательных учреждениях учителями и сотрудниками ГИБДД проводится большая работа по формированию у детей и подростков устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и уважение к закону. К сожалению не все дети стремятся выполнять нормы и Правила дорожного движения, тем самым подвергая себя опасности на дороге. За 8 месяцев 2017 года в ДТП пострадали 13 детей, 1 ребенок погиб, 35 несовершеннолетних нарушили правила дорожного движения: из них 6 – пешеходы, 11 – велосипедисты, 18 – водителями механических средств, в т.ч. мопедов.
Госавтоинспекция обращается к родителям и законным представителям несовершеннолетних детей: «Дети – это самые незащищенные участники дорожного движения, поэтому требуют особого внимания. Соблюдайте правила дорожного движения, став положительным примером для подражания!»
По информации ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Фото: tekgazeta.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Росстат в августе зафиксировал рекордную за всю историю наблюдений — с 1991 года — дефляцию в размере 0,5% после инфляции в 0,1% в июле…
Киев ответил на заявление Путина о миротворцах в Донбассе
Киев выступил против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии ООН в Донбассе. С такой позицией выступили в министерстве иностранных дел Украины. Заявление передаётся на сайте ведомства.
Украинцы попросили у Порошенко «право на смерть»
Жители Украины просят у президента страны законодательно разрешить эвтаназию. На официальном сайте администрации президента Украины Петра Порошенко появилась электронная петиция, авторы которой просят законодательно обеспечить право человека на смерть…
СМИ озаботились исчезновением Мутко
Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий подготовку России к проведению ЧМ-2018 по футболу, досрочно завершил поездку в Екатеринбург.
Захарченко высказался о размещении миротворцев в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что предложение президента России Владимира Путина о вводе миротворцев в Донбасс необходимо обсуждать.