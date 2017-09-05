НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ НАРУШИТЕЛЬ

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятие «Несовершеннолетний нарушитель»

Сегодня дорожные полицейские Железногорска проведут профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний нарушитель», направленное на пресечение нарушений дорожных правил несовершеннолетними участниками дорожного движения и профилактику ДТП с участием детей.

В образовательных учреждениях учителями и сотрудниками ГИБДД проводится большая работа по формированию у детей и подростков устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и уважение к закону. К сожалению не все дети стремятся выполнять нормы и Правила дорожного движения, тем самым подвергая себя опасности на дороге. За 8 месяцев 2017 года в ДТП пострадали 13 детей, 1 ребенок погиб, 35 несовершеннолетних нарушили правила дорожного движения: из них 6 – пешеходы, 11 – велосипедисты, 18 – водителями механических средств, в т.ч. мопедов.

Госавтоинспекция обращается к родителям и законным представителям несовершеннолетних детей: «Дети – это самые незащищенные участники дорожного движения, поэтому требуют особого внимания. Соблюдайте правила дорожного движения, став положительным примером для подражания!»

По информации ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Фото: tekgazeta.ru