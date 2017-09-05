БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
Детская школа искусств готовится к новому творческому сезону
22 сентября состоится первый большой концерт: на сцене Детской школы искусств имени М.П.Мусоргского выступит ансамбль Красноярской краевой филармонии «Вольница». Начало в 18.30. А в конце сентября в Железногорск по приглашению школы приедут студенты из Швейцарии.
Помимо образовательного процесса Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского ведет активную концертную деятельность. На базе школы на протяжении года проходят концерты, подготовленные силами педагогов и учеников, с гастролями приезжают и многочисленные друзья образовательного учреждения – музыканты и вокалисты из Красноярска, других городов Красноярского края, а также из-за рубежа.
К тому же, как пояснила Татьяна Александровна, участие маленьких музыкантов в концертах на большую аудиторию – отличная тренировка для юных дарований, а возможность вживую услышать и увидеть состоявшихся профессиональных музыкантов – прекрасный стимул для ребят к дальнейшему творческому развитию и самообразованию.
Добавим, что постигать мастерство выступлений на сцене помогают воспитанникам специальные концертные музыкальные инструменты. В прошлом учебном году школа приобрела концертный баян и пианино. Но давней мечтой по-прежнему остается концертный рояль.
По информации муниципального портала
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