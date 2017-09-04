ТАНЦПЛОЩАДКА НАШЕЙ МОЛОДОСТИ
04.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 31 | Автор: Наталья Кокорина
Центр досуга приглашает пенсионеров на ретро-вечеринки
Развлекательная программа, «живой» звук и танцы – Центр досуга приглашает пенсионеров на ретро-вечеринки. «Танцевальная площадка нашей молодости» - это совместный проект Центра досуга, городского клуба «Оптимист» и железногорского концертмейстера Сергея Гагаркина. Мероприятия будут разными по тематике, но обязательно наполнены мелодиями прошлых лет из кинофильмов и эстрады.
Даты проведения: 28 сентября, 26 октября, 23 ноября с 17:00 до 19:00
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