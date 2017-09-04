ТАНЦПЛОЩАДКА НАШЕЙ МОЛОДОСТИ

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Наращивание системы ПРО THAAD вблизи российских границ может поставить вопрос о военном реагировании Москвы на эти действия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Об этом она сказала на заседании Железнодорожного городского суда Подмосковья. «Я признаю то, что в сложившейся ситуации мой автомобиль повлек смерть человека, но считаю, что это был несчастный случай», …Сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете начальника Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова. Об этом сообщает портал «Московский комсомолец».Ричард Макларен, возглавляющий независимую комиссию WADA, снял все обвинения в адрес РФ, касающиеся якобы имевшего место государственного участия в употреблении допинга в российском спорте.Предприниматель Илон Маск прокомментировал слова Владимира Путина о важности искусственного интеллекта в погоне за мировым господством. Он написал в Twitter, что это может спровоцировать Третью мировую войну.