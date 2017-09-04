ЗАМЕНА КАНАЛОВ
04.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение | Просмотров: 64 | Автор: Наталья Кокорина
Информация для абонентов "Свежего Телевидения" МП "ГТС"
Уважаемые абоненты!
С 1 сентября не будет вещания телеканала NGG - национальный географический (в аналоге) в связи с расторжением договора.
Проведена необходимая работа по равноценному замещению данного телеканала. Абонентам будет предложен российский аналог - телеканал DocuDox.
Также канал Агро-ТВ (в аналоге) прекратил свое вещание в связи с его закрытием. Вместо канала АГРО-ТВ принято решение вещать телеканал "Твой дом"
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