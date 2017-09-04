ЯРМАРКА "ОСЕННЯЯ"
04.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Наталья Кокорина
«Осенняя» сельскохозяйственная ярмарка состоится в Железногорске 16 и 17 СЕНТЯБРЯ
Ярмарка будет проходить в районе площади «Ракушка» с 10.00 до 15.00. Жители смогут приобрести здесь посадочный материал плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственную продукцию от товаропроизводителей.
К участию в ярмарке приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.
Заявки для участия в ярмарке принимаются с 4 по 13 сентября в городской администрации в Управлении экономики и планирования, кабинет 104. Телефон 76-55-52.
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