В ДТП ПОГИБ РЕБЕНОК
Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП на трассе Железногорск-Подгорный, в результате которого погиб ребенок
На участке дороги Железногорск-Подгорный, 3 сентября, 34-летняя девушка -водитель «Тойоты Премио» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с иномаркой «Тойотой Гайя», за рулем которой сидела 56-летняя женщина. В «Премио» были три пассажира: 33-летний мужчина и два мальчика, 7-ми и 4-х лет. Они были срочно доставлены в больницу. Позже 7-летний мальчик скончался в реанимации.
Сегодня на брифинге для журналистов начальник железногорского ГАИ Дмитрий Калинин, рассказал, что владелица «Тойоты «Премио» проживает в Лесосибирске. Стаж ее вождения всего 1.5 месяца. Со слов женщины, на полосу встречного движения ей пришлось выехать из-за велосипедиста.
Дмитрий Олегович также отметил, что мальчик был пристегнут удерживающим устройством накладкой на грудь «Фэст». Начальник ГИБДД железногорска подчеркнул, что подобное устройство, возможно, не справилось с защитной функцией.
По данному ДТП ОГИБДД «Березовский» возбуждено уголовное дело.
Фото: СГ-26
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