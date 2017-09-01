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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
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Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 4 сентября

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

01.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 76 | Автор: Наталья Кокорина

Железногорск отметил День знаний

Фоторепортаж с торжественных линеек в школах № 90, № 98 Анастасии Совцовой и Натальи Булгак, а также с праздника в парке культуры и отдыха Татьяны Зиминой.

90 ШКОЛА    
 98 ШКОЛА  ПАРК КУЛЬТУРЫ           



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