ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
01.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 76 | Автор: Наталья Кокорина
Железногорск отметил День знаний
Фоторепортаж с торжественных линеек в школах № 90, № 98 Анастасии Совцовой и Натальи Булгак, а также с праздника в парке культуры и отдыха Татьяны Зиминой.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
21 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияНа скалодроме центра «Патриот» прошли детские соревнования по скалолазанию
1 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияСегодня железногорские школы открыли свои двери для 921 первоклассника
30 августа 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске День знаний пройдет познавательно и празднично
26 июня 2014 | Раздел: Cобытия••• 25 июня в Железногорске прошли выпускные балы
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Дарья, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ
Татьяна Фирсова, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Жека, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Александр, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Грэг, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Татьяна Зимина, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Гость Грэг, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Гость Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
НОВОСТИ ЧАСА
Захарова объяснила дым над генконсульством РФ
Персонал генерального консульства РФ в Сан-Франциско проводит мероприятия по консервации здания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Рейдерский захват»: РФ закрывает в США три дипмиссии
Россия к субботе должна по требованию американской стороны закрыть три своих представительства в США, включая генеральное консульство в Сан-Франциско.
Урок Путина: нужен прорыв, иначе нас сомнут
Выступая в Ярославле с открытым уроком «Россия, устремленная в будущее», Владимир Путин обращался к школьникам.
Госдеп отреагировал на возможные обыски в консульстве РФ
Госдеп США не стал комментировать возможные обыски в консульстве РФ в Сан-Франциско, о которых ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Прощай, пылесос: в ЕС ограничили мощность бытовой техники
Новые меры по повышению энергоэффективности вступили в силу в Европейском союзе.
Персонал генерального консульства РФ в Сан-Франциско проводит мероприятия по консервации здания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Рейдерский захват»: РФ закрывает в США три дипмиссии
Россия к субботе должна по требованию американской стороны закрыть три своих представительства в США, включая генеральное консульство в Сан-Франциско.
Урок Путина: нужен прорыв, иначе нас сомнут
Выступая в Ярославле с открытым уроком «Россия, устремленная в будущее», Владимир Путин обращался к школьникам.
Госдеп отреагировал на возможные обыски в консульстве РФ
Госдеп США не стал комментировать возможные обыски в консульстве РФ в Сан-Франциско, о которых ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Прощай, пылесос: в ЕС ограничили мощность бытовой техники
Новые меры по повышению энергоэффективности вступили в силу в Европейском союзе.