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УПРАВА НА ВОДЯНЫХ ВОРИШЕК

01.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 73 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорская Управляющая компания ГЖКУ нашла способ борьбы с водяными ворами

Чтобы сократить объем так называемых переливов воды, ГЖКУ ставит на индивидуальные счетчики антимагнитные пломбы. Некоторые владельцы «резиновых» квартир, где прописан один, а живет с десяток человек, с помощью магнитов останавливают водосчетчики и льют воду, сколько хотят. Платить приходится всем жильцам многоквартирного дома, а за воду, что превышает норматив ОДН, Управляющей компании. Вот и решили коммунальщики, а именно ГЖКУ, бороться с водяными воришками с помощью установки антимагнитных пломб.

И повод для этого есть: их установка проводится в рамках поверки индивидуальных приборов учета воды для продления их срока эксплуатации.

Если в квартире четыре счетчика, опломбируют все четыре, если два, то два. Услуга эта бесплатная, пломбы тоже.

Как известно, у счетчиков горячей воды, установленных в 2013 году подошел срок поверки (поверка через 4 года). Чтобы у вас в УК принимали ежемесячные показания, нужно проверить работоспособность и точность прибора учета воды. Но провести поверку счетчиков недостаточно. Нужно знать весь путь от проверки до постановки на учет в ЖЭКе.

Рассказываем.

1. Звонок в компанию, которая поверяет счетчики, вас там поставят в очередь и согласуют удобное для вас время прихода специалиста;

2. Иметь при себе минимум 350 рублей (поверка 2 счетчиков), если счетчика четыре, то 700;

3. Дождаться специалиста, который выпишет свидетельство о поверке, расплатиться за услугу;

4. Позвонить или прийти в ЖЭК, вам скажут, когда придет мастер, чтобы поставить на счетчики новые пломбы;

5. После того, как на все счетчики в квартире будут установлены пломбы, расписаться в акте, а затем отправиться к технику ЖЭК с копиями свидетелства, чтобы поставить подпись в последнем документе.

Так вот на этапе №4 вам и поставят антимагнитные пломбы. Лично прошла всю процедуру, как говорится, испытано на себе. Мастер из ЖЭКа сказал, что при воздействии на счетчик магнитом полоска изменит цвет, на какой — не знаю, экспериментировать не буду и другим не советую. Штраф в десятикратном размере по нормативу на каждого проживающего в квартире. Примеры в Железногорске уже есть (см. материал на нашем сайте «Попались на магнитах» от 31.08.17г.).

Кстати, жильцы МКД, где есть «резиновые квартиры», тоже экономически выиграют от установки антимагнитных пломб и не будут платить за водяных воришек.



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