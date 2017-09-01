УПРАВА НА ВОДЯНЫХ ВОРИШЕК
Железногорская Управляющая компания ГЖКУ нашла способ борьбы с водяными ворами
Чтобы сократить объем так называемых переливов воды, ГЖКУ ставит на индивидуальные счетчики антимагнитные пломбы. Некоторые владельцы «резиновых» квартир, где прописан один, а живет с десяток человек, с помощью магнитов останавливают водосчетчики и льют воду, сколько хотят. Платить приходится всем жильцам многоквартирного дома, а за воду, что превышает норматив ОДН, Управляющей компании. Вот и решили коммунальщики, а именно ГЖКУ, бороться с водяными воришками с помощью установки антимагнитных пломб.
И повод для этого есть: их установка проводится в рамках поверки индивидуальных приборов учета воды для продления их срока эксплуатации.
Если в квартире четыре счетчика, опломбируют все четыре, если два, то два. Услуга эта бесплатная, пломбы тоже.
Как известно, у счетчиков горячей воды, установленных в 2013 году подошел срок поверки (поверка через 4 года). Чтобы у вас в УК принимали ежемесячные показания, нужно проверить работоспособность и точность прибора учета воды. Но провести поверку счетчиков недостаточно. Нужно знать весь путь от проверки до постановки на учет в ЖЭКе.
Рассказываем.
1. Звонок в компанию, которая поверяет счетчики, вас там поставят в очередь и согласуют удобное для вас время прихода специалиста;
2. Иметь при себе минимум 350 рублей (поверка 2 счетчиков), если счетчика четыре, то 700;
3. Дождаться специалиста, который выпишет свидетельство о поверке, расплатиться за услугу;
4. Позвонить или прийти в ЖЭК, вам скажут, когда придет мастер, чтобы поставить на счетчики новые пломбы;
5. После того, как на все счетчики в квартире будут установлены пломбы, расписаться в акте, а затем отправиться к технику ЖЭК с копиями свидетелства, чтобы поставить подпись в последнем документе.
Так вот на этапе №4 вам и поставят антимагнитные пломбы. Лично прошла всю процедуру, как говорится, испытано на себе. Мастер из ЖЭКа сказал, что при воздействии на счетчик магнитом полоска изменит цвет, на какой — не знаю, экспериментировать не буду и другим не советую. Штраф в десятикратном размере по нормативу на каждого проживающего в квартире. Примеры в Железногорске уже есть (см. материал на нашем сайте «Попались на магнитах» от 31.08.17г.).
Кстати, жильцы МКД, где есть «резиновые квартиры», тоже экономически выиграют от установки антимагнитных пломб и не будут платить за водяных воришек.
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