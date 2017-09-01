ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 31 АВГУСТА

Персонал генерального консульства РФ в Сан-Франциско проводит мероприятия по консервации здания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия к субботе должна по требованию американской стороны закрыть три своих представительства в США, включая генеральное консульство в Сан-Франциско.Выступая в Ярославле с открытым уроком «Россия, устремленная в будущее», Владимир Путин обращался к школьникам.Госдеп США не стал комментировать возможные обыски в консульстве РФ в Сан-Франциско, о которых ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Новые меры по повышению энергоэффективности вступили в силу в Европейском союзе.