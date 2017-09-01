С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергея Пешкова с Днём знаний

Уважаемые педагоги и родители! Дорогие школьники и студенты!

Поздравляем вас с началом нового учебного года!

1 сентября – особый праздник, близкий и дорогой каждому из нас. Он наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями.

Особо волнителен этот день для первоклашек, вступающих в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и полную интересных встреч и событий жизнь, выпускников, для которых новый учебный год станет определяющим в выборе профессии. День знаний – особенный день и для педагогов, искренне переживающих за своих учеников.

От всего сердца желаем вам ежедневного движения вперёд – к новым вершинам в профессии, в знаниях! Ведь образование - возможность быть успешным и счастливым по жизни! Пусть каждому из вас сопутствуют удача! С новым учебным годом!



Глава ЗАТО г. Железногорск

В.В. Медведев



Глава администрации ЗАТО г. Железногорск

С.Е. Пешков