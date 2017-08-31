НОВОЕ РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА №298
31.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 14 | Автор: Наталья Кокорина
В связи с проведением работ по ремонту участка автомобильной дороги "Обход ЗАТО г.Железногорск" на участке 20 км и необходимости снижения нагрузки на дорогу в данном месте, со 2 сентября 2017 года будет изменена схема движения садоводческого маршрута №298.
Автобус будет осуществлять свое движение от КПП-3 до садоводческого товарищества №17 и обратно (см. схему).
Расписание движения автобуса с 02.09.2017 установлено следующее:
КПП-3 СТ №17 КПП-3
8:20 8:40 9:00
9:10 9:30 9:50
10:00 10:20 10:40
10:50 11:10 11:30
11:40 12:00 12:20
12:30 12:50 13:10
14:20 14:40 15:00
15:10 15:30 15:50
16:00 16:20 16:40
16:50 17:10 17:30
17:40 18:00 18:20
19:20 19:40 20:00
20:25 20:45 21:05
Просим садоводов с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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Индексация зарплат бюджетников произойдет в ближайшие полгода. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Мы видим ускорение динамики роста реальных заработных плат.
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