НОВОЕ РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА №298

В связи с проведением работ по ремонту участка автомобильной дороги "Обход ЗАТО г.Железногорск" на участке 20 км и необходимости снижения нагрузки на дорогу в данном месте, со 2 сентября 2017 года будет изменена схема движения садоводческого маршрута №298.

Автобус будет осуществлять свое движение от КПП-3 до садоводческого товарищества №17 и обратно (см. схему).

Расписание движения автобуса с 02.09.2017 установлено следующее:



КПП-3 СТ №17 КПП-3

8:20 8:40 9:00

9:10 9:30 9:50

10:00 10:20 10:40

10:50 11:10 11:30

11:40 12:00 12:20

12:30 12:50 13:10

14:20 14:40 15:00

15:10 15:30 15:50

16:00 16:20 16:40

16:50 17:10 17:30

17:40 18:00 18:20

19:20 19:40 20:00

20:25 20:45 21:05





Просим садоводов с пониманием отнестись к временным неудобствам.