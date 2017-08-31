ЗАСТУПИЛИ НА ПОСТ
Сотрудники железногорской полиции обеспечат безопасность празднования Дня знаний
Торжественные линейки пройдут в 19 общеобразовательных школах города.
Сегодня сотрудники полиции проверили общеобразовательные учреждения, в том числе с использованием служебных собак, и взяли их под охрану. В каждом учебном учреждении обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.
Подразделениями ГИБДД приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности участников дорожного движения на улицах и дорогах, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений и мест массового пребывания несовершеннолетних.
Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий 1 сентября будет задействовано 62 сотрудника ОВД, а также представители частных охранных предприятий, добровольной народной дружины.
Фото: Dtpochevidets.ru
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