ЗАСТУПИЛИ НА ПОСТ

Сотрудники железногорской полиции обеспечат безопасность празднования Дня знаний

Торжественные линейки пройдут в 19 общеобразовательных школах города.

Сегодня сотрудники полиции проверили общеобразовательные учреждения, в том числе с использованием служебных собак, и взяли их под охрану. В каждом учебном учреждении обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Подразделениями ГИБДД приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности участников дорожного движения на улицах и дорогах, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений и мест массового пребывания несовершеннолетних.

Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий 1 сентября будет задействовано 62 сотрудника ОВД, а также представители частных охранных предприятий, добровольной народной дружины.

Фото: Dtpochevidets.ru