С ПРЕМЬЕРОЙ!

В театре кукол «Золотой Ключик» состоялась премьера спектакля для детей от 1-го года "Курочка Ряба или Сказки для малышей"

Спектакль был поставлен в рамках федерального партийного проекта "Театры малых городов".

На премьере присутствовали депутат Законодательного собрания Красноярского края, Вера Оськина, начальник отдела искусств министерства культуры Красноярского края Виталий Зацепин, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Анатолий Коновалов и горожане с малышами.

Кстати, в сегодняшней премьере были задействованы молодые актрисы, которые недавно приехали в наш город и поступили на службу в кукольный театр.

В рамках проекта «Театры малых городов» денежные средства театрам выделяются на материально-техническую базу – покупку театрального оборудования, костюмов, декораций, которые необходимы для спектаклей. По словам директора театра «Золотой ключик» Анны Мандрыгиной, в рамках проекта железногорскому театру было выделено 6 млн рублей, благодаря чему будет совсем скоро приобретут звуковое и световое оборудование для фойе и зрительного зала. Уже поступило техническое оборудование, готова униформа актеров для спектаклей и многое другое.