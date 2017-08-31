ПОПАЛИСЬ НА МАГНИТАХ

Железногорские собственники жилья ставили магниты на счетчики и попались

Собственники трех железногорских квартир должны будут заплатить более 400 тысяч рублей штрафа за установку магнитов на индивидуальные счетчики.

Об этом сегодня рассказал директор Управляющей компании ГЖКУ Александр Харкевич.

Управляющим компаниям законом дано право проверять индивидуальные приборы учета в жилых помещениях. Такие проверки проводит и ГЖКУ. Контролеры УК выявили три случая установки магнитов на счетчики горячей и холодной воды по адресам: ул. Белорусская, 49, Малая Садовая, 4, Ленинградский, 49.

На нарушителей были составлены акты и теперь проштрафившиеся собственники заплатят за воду в десятикратном размере.

Владельцу ул. Белорусская, 49 будет выставлен счет на сумму 79000 рублей, собственнику ул. Малая Садовая, 4 — 255000, пр. Ленинградский, 49 — 97000 рублей.

По словам директора ГЖКУ Александра Харкевича, в одной из этих квартир были прописаны 12 человек.

Фото: Tomilino.tv