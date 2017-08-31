ИМЕНИНЫ У "ЛОШАДКИ"

Сын актера из «Интернов» Корней Макаров, обвиняемый в избиении до смерти блогера в парке Горького, арестован на полтора месяца.Синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в столичном регионе первого сентября.Медосвидетельствование показало, что бизнесмен Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в одном из элитных отелей Москвы, находился в состоянии наркотического опьянения. По словам медиков, результаты анализов дали положительный результат.Индексация зарплат бюджетников произойдет в ближайшие полгода. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Мы видим ускорение динамики роста реальных заработных плат.Синоптики предупредили о возможности прихода заморозков в Московский регион ночью 31 августа. До этого заморозки добирались до Москвы 31 августа только в 1885 году.