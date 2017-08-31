ИМЕНИНЫ У "ЛОШАДКИ"
31.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Наталья Кокорина
Школа верховой езды «Лошадка» приглашает горожан на праздник, посвященный своему 5-летию
В программе праздника впервые пройдут костюмированные соревнования по выездке. Каждый участник должен будет придумать оригинальный костюм и подобрать соответствующее музыкальное сопровождение.
Вход свободный, приглашаются все желающие.
Мероприятие состоится в воскресенье, 3 сентября.
Адрес: ул. Поселковая 24/7.
Начало в 14.00
По информации ГиГ
фото Gig26.ru
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