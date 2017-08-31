ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДЕНЬ
Программа праздника, посвященного Дню знаний «ПревоКЛАССный день!»
Аллея звёзд
10.30 «Я б в пожарные пошёл, пусть меня научат!» - игровая программа для воспитанников детских садов, выставка пожарной техники
12.00 Показательное выступление пожарных и демонстрация аварийно – спасательного оборудования стоящего на вооружении пожарных города
Центральная аллея
13.00 «Школа под открытым небом» - интерактивные площадки, презентация занимательных факультативов, трансляция исследовательских опытов, мастер – классы, викторины
14.00 - 16.00 Интерактивный музей науки «Ньютон Парк» - мастер-класс "Я и Гагарин!" (делаем и запускаем ракету).
Сцена у Главного фонтана
13.00 «Большая перемена» - открытие фестиваля детского творчества (вокал, танец, танцевальный фитнес, игра на музыкальных инструментах, оригинальный жанр)
14.00 «Модный приговор для школьной формы» - конкурсный показ формы для мальчиков и девочек учениками школ города 1-11 классов
Площадь у фонтана «Верность»
13.30 «Стань феодалом» - турнир по игре в точки (игры детства пап и мам)
14.00 «Занимательные точки» - графический диктант по клеточкам для первоклассников
15.00 «Все на диктант!» - ежегодная образовательная акция
16.00 «Умники и умницы» - интеллектуальная игра в стиле квиз между командами школ города
Танцевальная площадка
14.00 -16.00 «Богатырская застава» - игровая программа от спортивно – культурного клуба (г. Красноярск)
Спортивная аллея
13.00 «Футбол – это жизнь» - спортивно – развлекательная программа от Школы Футбола «Like»
В случае неблагоприятных погодных условий возможны изменения в программе
тел.творческого отдела 72-49-51, 75-23-24
По информации ПКиО
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