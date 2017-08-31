ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЗА ВОЗДУХ

Железногорец, давший объявление об утере документов, стал жертвой мошенников

В МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск обратился 39-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников.

Мужчина пояснил, что разместил в сети Интернет объявление об утрате документов, с обещанием выплатить вознаграждение тому, кто их найдет и вернет. После чего на телефон, указанный в объявлении, позвонил неизвестный и сообщил, что документы найдены. Единственным условием их возврата законному владельцу, была обозначена полная предоплата вознаграждения.

Обрадованный мужчина не колеблясь перевел 5 тысяч рублей на абонентский номер. И только после того, как он попытался позвонить на указанный номер, понял, что его обманули. Телефон был отключен.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не доверять незнакомцам, которые под различными предлогами входят в доверие, в результате чего похищают деньги. Никогда не переводите средства на сомнительные счета, тем более по просьбе незнакомых людей. Не переходите по неизвестным ссылкам и никому не сообщайте коды и пароли ваших банковских карт! Помните, что цель мошенников - сыграть на человеческих чувствах и, застав врасплох, получить материальную выгоду.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Фото:Pikabu