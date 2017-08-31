НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 30 АВГУСТА
31.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 40 | Автор: Сергей Скляров
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На Москву опустится радиационный туман
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В крови Джабраилова нашли наркотики
Медосвидетельствование показало, что бизнесмен Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в одном из элитных отелей Москвы, находился в состоянии наркотического опьянения. По словам медиков, результаты анализов дали положительный результат.
Орешкин анонсировал индексацию зарплат
Индексация зарплат бюджетников произойдет в ближайшие полгода. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Мы видим ускорение динамики роста реальных заработных плат.
Москвичей предупредили о заморозках
Синоптики предупредили о возможности прихода заморозков в Московский регион ночью 31 августа. До этого заморозки добирались до Москвы 31 августа только в 1885 году.