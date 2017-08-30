УМЕР ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ
Следственные органы выясняют обстоятельства смерти железногорского мальчика после операции
По факту смерти 14-летнего железногорца, который скончался на операционном столе во время удаления аппендицита, возбуждено уголовное дело и назначена дополнительная экспертиза.
Как сообщила программе «Вести Красноярск» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская, следственными органами принято решение о возбуждении уголовное дела по факту гибели 14-летнего мальчика из Железногорска. В конце июля ему проводилась операция по поводу острого аппендицита под общим обезболиванием. В результате чего у пациента развивался синдром злокачественной острой гиперемии и подросток скончался.
В настоящее время назначена сложная комплексная судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается,
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Генпрокуратура России начала проверку сообщений о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома», которая выходила на Первом канале.
Балтфлот приведён в полную боеготовность
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 70 кораблей Балтийского флота, две тысячи военных и 200 единиц техники задействованы в масштабной проверке боеготовности, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного…
В полиции опасаются земляков Джабраилова
У московского отдела МВД по району Китай-город собрались земляки задержанного бизнесмена Умара Джабраилова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В Москве пропал экс–участник «АукцЫона»
Экс–участник известной группы «АукцЫон» пропал в столице. Владимр Веселкин перестал выходить на связь еще в июле, и его родственники забили тревогу.
Обзор зарубежных СМИ: На Западе придумали, как сломить Кремль
Пришельцы помогают русским и китайцам теснить Запад Китай и Россия смогут превзойти США и остальные страны Запада с помощью информации и технологий, которые получают от пришельцев.