УМЕР ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ

Следственные органы выясняют обстоятельства смерти железногорского мальчика после операции

По факту смерти 14-летнего железногорца, который скончался на операционном столе во время удаления аппендицита, возбуждено уголовное дело и назначена дополнительная экспертиза.

Как сообщила программе «Вести Красноярск» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская, следственными органами принято решение о возбуждении уголовное дела по факту гибели 14-летнего мальчика из Железногорска. В конце июля ему проводилась операция по поводу острого аппендицита под общим обезболиванием. В результате чего у пациента развивался синдром злокачественной острой гиперемии и подросток скончался.

В настоящее время назначена сложная комплексная судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается,