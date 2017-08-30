А ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ
Железногорские должники, не желая расставаться с дорогими автомобилями, заплатили по счетам полмиллиона рублей
Судебные приставы регулярно проводят рейды по крупным задолженностям. В частности, проходят выезды к должникам, у которых (по данным ГИБДД) имеются транспортные средства. Даже если должника нет на месте, автомобиль арестовывают и передают взыскателю. Если владелец авто не обжалует наложение ареста в течение 10 дней, то включается процедура реализации автомобиля. Так в августе судебные приставы за два дня арестовали 4 единицы техники, и должники, не желая расставаться с дорогими автомобилями, тут же рассчитались по долгам на сумму полмиллиона рублей, сообщил начальник отдела- старший судебный пристав по г.Железногорску Максим Глуховченко. И такие рейды будут проводиться в ближайшее время.
Узнать об имеющейся задолженности можно с помощью БАНКА ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, расположенном на официальном сайте Управления Федеральной Службы Судебных Приставов по Красноярскому краю
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