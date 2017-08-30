"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

-Благоустройство Железногорска в следующем году продолжится. Какие районы города жителям предложат для голосования?

-В Железногорске прошел большой педсовет накануне нового учебного года. Успешные выпускники не спешат возвращаться в город, система профобразования хромает, а жестокость детей идет из садика.

-Впервые в нашем городе был организован лагерь для детей с отклонениями в развитии. Кто-то не может ходить, кто-то говорить, кто-то плохо видит, но всех их объединяет одно - дети хотят чувствовать себя полноценными людьми. Большой репортаж из лагеря в нашей газете.

Читайте газету "Город и Горожане"!