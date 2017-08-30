ОПАСНЫЙ МОСТ
Железногорскую дорогу в сторону КПП №3 перекроют для движения садоводческих автобусов
Со 2 сентября на 20-21 км автодороги «Обход ЗАТО Железногорск» участок длиной 300 метров от перекрестка «Горный» - КПП №3- КПП № 3А будет перекрыт из-за аварийного моста.
Начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства администрации Юрий Масалов, рассказал подробности:
Ремонтные работы начнутся, когда будут собраны необходимые материалы. Для ремонта моста требуются штучные железобетонные изделия, а их найти будет непросто. Везти придется с Севера.
Будет вскрываться вся проезжая часть до водопропускного лотка на глубину порядка 3 метров. Старый лоток заменят на новый. Сейчас происходит разрушение дороги и в период обильных дождей оно будет только усугубляться. Провал может дойти до середины дороги и движение транспортных средств будет небезопасно.
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