ЛИШНЯЯ ВОДА
30.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Татьяна Фирсова
Уровень городского озера в Железногорске превышает норму
Во избежание затопления земельных участков частных домов, расположенных на берегу железногорского водоема, сейчас идет активный сброс воды.
До недавнего времени уровень воды в озере был выше нормы на 36 см, сейчас он снизился до отметки 16 см.
Уровень контролируется специалистами Управления ГО, ЧС и режима.
Фото: My.krskstate.ru
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
24 апреля 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияУровень воды в городском озере поднимается
21 августа 2013 | Раздел: Cобытия••• В Енисее поднялся уровень воды, однако на данный момент для железногорцев это опасности не представляет. Об этом сообщил сегодня, 21 августа, руководитель управления по делам ГО, ЧС и режима Борис Новиков
3 июня 2013 | Раздел: Происшествия••• Без горячей воды остались жители микрорайонов Железногорска в минувшее воскресенье
26 сентября 2012 | Раздел: Cобытия••• По информации ГО и ЧС, уровень городского озера ниже нормы на 108 см
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Дарья, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ
Татьяна Фирсова, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Жека, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Александр, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Грэг, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Татьяна Зимина, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Гость Грэг, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Гость Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Татьяна Фирсова, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
НОВОСТИ ЧАСА
Генпрокуратура взялась за «Пока все дома»
Генпрокуратура России начала проверку сообщений о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома», которая выходила на Первом канале.
Балтфлот приведён в полную боеготовность
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 70 кораблей Балтийского флота, две тысячи военных и 200 единиц техники задействованы в масштабной проверке боеготовности, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного…
В полиции опасаются земляков Джабраилова
У московского отдела МВД по району Китай-город собрались земляки задержанного бизнесмена Умара Джабраилова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В Москве пропал экс–участник «АукцЫона»
Экс–участник известной группы «АукцЫон» пропал в столице. Владимр Веселкин перестал выходить на связь еще в июле, и его родственники забили тревогу.
Обзор зарубежных СМИ: На Западе придумали, как сломить Кремль
Пришельцы помогают русским и китайцам теснить Запад Китай и Россия смогут превзойти США и остальные страны Запада с помощью информации и технологий, которые получают от пришельцев.
Генпрокуратура России начала проверку сообщений о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома», которая выходила на Первом канале.
Балтфлот приведён в полную боеготовность
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 70 кораблей Балтийского флота, две тысячи военных и 200 единиц техники задействованы в масштабной проверке боеготовности, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного…
В полиции опасаются земляков Джабраилова
У московского отдела МВД по району Китай-город собрались земляки задержанного бизнесмена Умара Джабраилова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В Москве пропал экс–участник «АукцЫона»
Экс–участник известной группы «АукцЫон» пропал в столице. Владимр Веселкин перестал выходить на связь еще в июле, и его родственники забили тревогу.
Обзор зарубежных СМИ: На Западе придумали, как сломить Кремль
Пришельцы помогают русским и китайцам теснить Запад Китай и Россия смогут превзойти США и остальные страны Запада с помощью информации и технологий, которые получают от пришельцев.