УКРАЛА ПРОДУКТЫ

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи продуктов питания

Дознаватели МВД возбудили уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении кражи из продуктового магазина.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от работников одного из магазинов города о краже товара. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что женщина вынесла из магазина два пакета продуктов питания на сумму более 3 тысяч рублей, не рассчитавшись за товар, она была остановлена сотрудниками охраны.

В настоящее время дознавателями Управления в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.