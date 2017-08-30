УКРАЛА ПРОДУКТЫ
Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи продуктов питания
Дознаватели МВД возбудили уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении кражи из продуктового магазина.
В дежурную часть полиции поступило сообщение от работников одного из магазинов города о краже товара. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что женщина вынесла из магазина два пакета продуктов питания на сумму более 3 тысяч рублей, не рассчитавшись за товар, она была остановлена сотрудниками охраны.
В настоящее время дознавателями Управления в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
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