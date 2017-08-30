МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Железногорский театр оперетты встречает 60-ый Юбилейный сезон!

На сцене у фонтана городского Парка культуры 9 сентября в 17.15 в рамках фестиваля "Добрый Железногорск" театр представит концерт – презентацию социокультурного проекта под названием «Алые паруса», а чуть позже, в октябре – порадует зрителей грандиозной премьерой-мюзиклом под одноимённым названием.

Хотите быть первым среди первых зрителей премьерного спектакля «Алые паруса»? Приходите на концертную программу, которая станет неким прологом в подготовке празднования Юбилейного сезона и всецело будет посвящена непреходящим ценностям и вечным темам искусства и жизни – любви, надежде и вере в свою мечту.

У всех гостей парка будет возможность сделать своими руками кораблик с Алыми парусами, как символ исполнения сокровенных желаний. Мечты сбываются!