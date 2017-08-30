АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ
29.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 95 | Автор: Наталья Кокорина
В Центре досуга прошло ежегодное августовское совещание педагогических работников
В педсовете приняли участие Глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск Сергей Пешков, руководители и представители всех образовательных учреждений Железногорска, градообразующих предприятий, вузов, профессиональных училищ.
- Тема совещания работников образования Железногорска выбрана в логике краевой темы. Мы должны оценить ситуацию, понять, как мы движемся в логике краевых задач, и, конечно, учесть наши текущие особенности, возможности, проблемы, которые предстоит решить в новом году, - обозначил тему педсовета руководитель МКУ «Управление образования» Валерий Головкин.
В преддверии нового учебного года руководитель городского образования поделился достигнутыми результатами всей отрасли:
- Это создание двух Центров молодежного инновационного творчества, вхождение в группу сетевых дошкольных учреждений Росатома, наличие проекта по созданию на территории Железногорска детского технопарка – кванториума, результаты итоговой аттестации (ЕГЭ) выпускников старшей школы, восстановление патриотического и гражданского воспитания.
Августовский педсовет в очередной раз стал площадкой для обмена опытом, информацией, мнениями о дальнейшем развитии отрасли, для определения задач на новый учебный год.
На собрании Глава ЗАТО Вадим Медведев поздравил педагогов с наступающим новым учебным годом и вручил награды от имени Губернатора, министерства образования Красноярского края и госкорпорации «Росатом».
Фото:admk26.ru
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