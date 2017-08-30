ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

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29.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 64 | Автор: Наталья Кокорина

С 30 августа по 5 сентября пройдет досрочное голосование на дополнительных выборах Совета депутатов по 9 округу Железногорска

 Избирательная комиссия находится по адресу: ул. 22 партсъезда, 21, каб. 220 тел.72-89-00.

Кандидаты в депутаты: Николай Пасечкин ("Единая Россия"), Александр Бобков (КПРФ), Семен Ташев (самовыдвиженец),Юрий Озеров ("Справедливая Россия").

Время голосования: пн-пт с 17.00 до 21.00; сб, вс с 09.00 до 15.00.

На основании письменного заявления аннулирована регистрация Натальи Гладких.



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