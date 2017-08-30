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УМЕР ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ

УМЕР ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ
30.08.17 | Главные темы / Cобытия / Происшествия
Следственные органы выясняют обстоятельства смерти железногорского мальчика
А ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ

А ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ
30.08.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские должники, не желая расставаться с дорогими автомобилями,

"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
30.08.17 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
ОПАСНЫЙ МОСТ

ОПАСНЫЙ МОСТ
30.08.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорскую дорогу в сторону КПП №3 перекроют для движения садоводческих
ЛИШНЯЯ ВОДА

ЛИШНЯЯ ВОДА
30.08.17 | Главные темы / Cобытия
Уровень городского озера в Железногорске превышает норму

РАДИОПРОГРАММА ОТ 29 АВГУСТА

29.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 38 | Автор: Сергей Скляров

 На встречу учебе
 Капитал в дело
 Бронза Кудымова
 Канзаши для всех


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