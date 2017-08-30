РАДИОПРОГРАММА ОТ 29 АВГУСТА
29.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 38 | Автор: Сергей Скляров
• На встречу учебе
• Капитал в дело
• Бронза Кудымова
• Канзаши для всех
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Балтфлот приведён в полную боеготовность
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 70 кораблей Балтийского флота, две тысячи военных и 200 единиц техники задействованы в масштабной проверке боеготовности, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного…
В полиции опасаются земляков Джабраилова
У московского отдела МВД по району Китай-город собрались земляки задержанного бизнесмена Умара Джабраилова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В Москве пропал экс–участник «АукцЫона»
Экс–участник известной группы «АукцЫон» пропал в столице. Владимр Веселкин перестал выходить на связь еще в июле, и его родственники забили тревогу.
Обзор зарубежных СМИ: На Западе придумали, как сломить Кремль
Пришельцы помогают русским и китайцам теснить Запад Китай и Россия смогут превзойти США и остальные страны Запада с помощью информации и технологий, которые получают от пришельцев.