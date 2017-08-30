ДОБРО ВЕРНЁТСЯ

Благотворительный фестиваль "Добрый Железногорск" пройдет в парке 9 сентября

Каждый железногорец сможет поучаствовать в добром деле. Праздник объединит несколько направлений: площадку общественных организаций, благотворительную ярмарку, творческие мастерские.

На фестивале можно будет познакомиться с деятельностью общественных организаций, записаться в волонтеры, приобрести уникальные авторские изделия ручной работы, посмотреть концертную программу, сделать фото на тематических площадках.

Совершая покупки, железногорцы станут не просто обладателями уникальных вещей, но и благотворителями - 50% средств пойдет на помощь нуждающимся.



В этом году все собранные средства будут официально переданы семье маленького Артема Лимаренко, который борется за свое будущее.

Благотворительная акция имеет полную финансовую прозрачность. Каждый, кто совершит покупку на фестивале и оставит адрес своей электронной почты, получит подробный отчет о расходовании средств.



Если вы готовы организовать площадку или хотите присоединиться к уже заявленным в программе участникам - напишите заявку или свяжитесь с организаторами. Подробная информация размещена на сайте добрыйжелезногорск.рф.

Фото:Стихи.ру