ДОБРО ВЕРНЁТСЯ
Благотворительный фестиваль "Добрый Железногорск" пройдет в парке 9 сентября
Каждый железногорец сможет поучаствовать в добром деле. Праздник объединит несколько направлений: площадку общественных организаций, благотворительную ярмарку, творческие мастерские.
На фестивале можно будет познакомиться с деятельностью общественных организаций, записаться в волонтеры, приобрести уникальные авторские изделия ручной работы, посмотреть концертную программу, сделать фото на тематических площадках.
Совершая покупки, железногорцы станут не просто обладателями уникальных вещей, но и благотворителями - 50% средств пойдет на помощь нуждающимся.
В этом году все собранные средства будут официально переданы семье маленького Артема Лимаренко, который борется за свое будущее.
Благотворительная акция имеет полную финансовую прозрачность. Каждый, кто совершит покупку на фестивале и оставит адрес своей электронной почты, получит подробный отчет о расходовании средств.
Если вы готовы организовать площадку или хотите присоединиться к уже заявленным в программе участникам - напишите заявку или свяжитесь с организаторами. Подробная информация размещена на сайте добрыйжелезногорск.рф.
Фото:Стихи.ру
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