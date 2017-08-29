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ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ
29.08.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорский спортсмен, марафонец и триатлет Валентин Кудымов завоевал бронзу
МАТКАПИТАЛ В ПОМОЩЬ

МАТКАПИТАЛ В ПОМОЩЬ
29.08.17 | Главные темы / Cобытия
В ЗАТО Железногорск 2536 семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому
ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ!

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ!
29.08.17 | Главные темы / Cобытия
График Дней специалиста на сентябрь в Общественной приёмной
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
28.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске с успехом прошел фестиваль фаерщиков «Игры огня»
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
28.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске появился первый инклюзивный семейный лагерь

ДВОР МЕЧТЫ

29.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 11 | Автор: Сергей Скляров



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