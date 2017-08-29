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МАТКАПИТАЛ В ПОМОЩЬ

29.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Наталья Кокорина

В ЗАТО Железногорск 2536 семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу
Из них 2066 семей частично или полностью погасили маткапиталом жилищные кредиты. 470 улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.
ОПФР по Красноярскому краю приняло от железногорцев 370 заявок на обучение детей и 1 заявку на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.
В прошлом году к трем основным направлениям расходования маткапитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. За десять лет действия программы материнский сертификат получили 4534 железногорские семьи. Размер маткапитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

Фото:Сибмама



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