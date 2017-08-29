ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В Железногорске с успехом прошел фестиваль фаерщиков «Игры огня»

Долгожданное августовское событие фаер-шоу «Игры огня» состоялось на площади Центра Досуга в минувшие выходные.

В IV фестивале приняли участие более 30 фаерщиков из разных городов страны. Они приехали в Железногорск по — настоящему «зажечь» публику и продемонстрировать свое мастерство владения огнем. Мастера и начинающие артисты представляли Красноярск, Железногорск, Новосибирск, Абакан, Минусинск, Кемерово, Пермь.

С наступлением темноты в воздухе запахло керосином. Сменяя друг друга, участники крутили на сцене у ЦД огненные шары-пои и горящие веера. Фестиваль собрал как начинающих, так и опытных фаерщиков, рассказала руководитель арт-группы "FaBuLa" и одна из организаторов шоу Наталья Баженова.

- География участников в этом году обширная. Мы постарались пригласить мастеров разного уровня из разных регионов, чтобы каждый смог научиться чему-то новому. Заметьте, каждый участник несет свою эстетику, выступает в определенном стиле. Очень важно, чтобы мы не «варились» в собственном соку, а делились опытом и изучали новые направления. Необходимо смотреть, мотивировать себя на новые свершения. Выражаем огромную благодарность всем участникам, что приехали и подарили праздник Железногорску.

На суд зрителей и компетентного жюри «мастера огня» представили разнообразные номера. Виртуозно вращая огненный реквизит, участники завладели вниманием и эмоциями железногорцев и удерживали его на протяжении всего шоу. Публика, конечно, любит когда «погорячей», и потому огнедышащие трюки проходили под одобрительные крики и аплодисменты. Представление завораживало. Участники постарались: костюмы, музыка, актерское мастерство - все работало на образ. Зарядили эмоциями зрителей опытные фаерщики из Перми Ренат Сахипов и Мария Кадникова. Кроме высокого мастерства, зрители отметили у ребят креативный, юморной подход к номерам.

Бурными аплодисментами наградили зрители самую юную участницу шоу 5-летнюю Алину Солодухину из красноярской группы «Голденфаер». Девочка выступает в трио со своей старшей сестрой Софьей и ее подругой Владой. Малышке пока не доверяют живой огонь, ее пои светодиодные, но смелая девочка готова и дальше осваивать огненное искусство.

Железногорск представляли шоу-группа ДК «Огненный павлин» и арт-группа "FaBuLa". Именно "FaBuLa" стала идейным вдохновителем и главным организатором фестиваля «Игры огня». В рамках фестиваля были организованы мастер-классы, участники поставили совместный номер, который с блеском продемонстрировали публике. В финале праздника команда "FaBuLa"представила сюрприз горожанам - невероятно зрелищный пиротехнический номер. Это был апогей IV фестиваля «Игры огня».

И, разумеется, каждый участник получил награду.

Результаты IV Фестиваля «Игры огня-2017»:

Номинация «СОЛО»:

1 место: Мария Кадникова (г.Пермь, театр огня «Игры пламени»);

2 место: Иван Романенко (г.Железногорск)

3 место: Андрей Комогорцев (г. Железногорск арт-группа «FaBuLa);

Номинация «ДУЭТЫ»:

1 место: Ренат Сахипов, Мария Кадникова (г.Пермь, театр огня «Игры пламени»);

2 место: Данил Ходырев, Анастасия Осипова (г.Железногорск арт-группа «FaBuLa);

3 место: Полина Кондрашова, Наталья Блюм (г.Кемерово, студия «Парадокс»)

Организаторы фестиваля: Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление культуры, Центр досуга, арт-группа «FaBuLa» г. Железногорск.





