ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
В Железногорске с успехом прошел фестиваль фаерщиков «Игры огня»
Долгожданное августовское событие фаер-шоу «Игры огня» состоялось на площади Центра Досуга в минувшие выходные.
В IV фестивале приняли участие более 30 фаерщиков из разных городов страны. Они приехали в Железногорск по — настоящему «зажечь» публику и продемонстрировать свое мастерство владения огнем. Мастера и начинающие артисты представляли Красноярск, Железногорск, Новосибирск, Абакан, Минусинск, Кемерово, Пермь.
С наступлением темноты в воздухе запахло керосином. Сменяя друг друга, участники крутили на сцене у ЦД огненные шары-пои и горящие веера. Фестиваль собрал как начинающих, так и опытных фаерщиков, рассказала руководитель арт-группы "FaBuLa" и одна из организаторов шоу Наталья Баженова.
На суд зрителей и компетентного жюри «мастера огня» представили разнообразные номера. Виртуозно вращая огненный реквизит, участники завладели вниманием и эмоциями железногорцев и удерживали его на протяжении всего шоу. Публика, конечно, любит когда «погорячей», и потому огнедышащие трюки проходили под одобрительные крики и аплодисменты. Представление завораживало. Участники постарались: костюмы, музыка, актерское мастерство - все работало на образ. Зарядили эмоциями зрителей опытные фаерщики из Перми Ренат Сахипов и Мария Кадникова. Кроме высокого мастерства, зрители отметили у ребят креативный, юморной подход к номерам.
Бурными аплодисментами наградили зрители самую юную участницу шоу 5-летнюю Алину Солодухину из красноярской группы «Голденфаер». Девочка выступает в трио со своей старшей сестрой Софьей и ее подругой Владой. Малышке пока не доверяют живой огонь, ее пои светодиодные, но смелая девочка готова и дальше осваивать огненное искусство.
Железногорск представляли шоу-группа ДК «Огненный павлин» и арт-группа "FaBuLa". Именно "FaBuLa" стала идейным вдохновителем и главным организатором фестиваля «Игры огня». В рамках фестиваля были организованы мастер-классы, участники поставили совместный номер, который с блеском продемонстрировали публике. В финале праздника команда "FaBuLa"представила сюрприз горожанам - невероятно зрелищный пиротехнический номер. Это был апогей IV фестиваля «Игры огня».
И, разумеется, каждый участник получил награду.
Результаты IV Фестиваля «Игры огня-2017»:
Номинация «СОЛО»:
1 место: Мария Кадникова (г.Пермь, театр огня «Игры пламени»);
2 место: Иван Романенко (г.Железногорск)
3 место: Андрей Комогорцев (г. Железногорск арт-группа «FaBuLa);
Номинация «ДУЭТЫ»:
1 место: Ренат Сахипов, Мария Кадникова (г.Пермь, театр огня «Игры пламени»);
2 место: Данил Ходырев, Анастасия Осипова (г.Железногорск арт-группа «FaBuLa);
3 место: Полина Кондрашова, Наталья Блюм (г.Кемерово, студия «Парадокс»)
Организаторы фестиваля: Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление культуры, Центр досуга, арт-группа «FaBuLa» г. Железногорск.
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