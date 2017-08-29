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В Железногорске появился первый инклюзивный семейный лагерь

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28.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 59 | Автор: Наталья Кокорина

В Железногорске появился первый инклюзивный семейный лагерь

Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев побывал в первом в городе инклюзивном лагере семейного формата, который расположился на базе ДОЛ «Взлет».

Ребята и их родители рассказали и показали, как устроен быт в лагере, как они отдыхают и учатся. А после экскурсии дети взяли у Главы настоящее интервью. Ребят интересовало, какой у первого лица территории любимый фильм, его любимое блюдо, как он предпочитает проводить свободное время и так далее. В ходе разговора юные журналисты затронули и ряд актуальных проблем. В частности, они обратили внимание на то, что на данный момент не очень удобно обустроен подъезд к спорткомплексу «Радуга». Глава дал слово проработать это вопрос со специалистами администрации.

- Инклюзивный семейный лагерь – один из многочисленных шагов, которые Железногорск при активном участии неравнодушных и инициативных горожан предпринимает для того, чтобы особенным детям было комфортно и спокойно в современном мире, чтобы они имели равные возможности на образование, на занятия спортом, музыкой, рисованием, могли радоваться жизни со своими папами и мамами, - прокомментировал после общения с воспитанниками семейного лагеря Вадим Медведев.

Глава добавил, что намерен вместе со специалистами сферы образования города проработать вопрос об увеличении срока работы инклюзивного семейного лагеря. На первый раз удалось организовать программу только на несколько дней: с 24 по 28 августа отдохнули и набрались новых впечатлений и знаний 44 ребенка и 23 родителя.

За это время дети под руководством московских экспертов учились развивать баланс, координацию, владеть телом и жизненным практическим навыкам. Для особенных детей разработаны индивидуальные занятия. Помимо этого ребята занимались в музыкальной и театральной студиях, осваивали азы тележурналистики, участвовали в различных мастер-классах и квестах.

Родители же получили возможность пообщаться со специалистами из разных областей. К работе в лагере было привлечено 49 экспертов, два из которых приехали из Москвы и четыре из Красноярска.

Отметим, организаторами проекта выступили железногорская общественная организация «Этот мир для тебя» и красноярское общественное движение «Право на счастье». Реализовать идею им удалось за счет средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».

По информации муниципального портала



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