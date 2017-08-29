В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ
28.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 57 | Автор: Татьяна Зимина
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 31 августа
Зачем Железногорску Мариинская гимназия? Что дает детям и обществу раздельное (гендерное) обучение? Кого берут в кадеты? На эти и другие вопросы ответит руководитель общественной организации «Северный крест» Игорь Захаров.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 31 августа в 12.30. По городскому радио программа прозвучит в записи в 13,20.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Вопросы по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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