В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 31 августа

Зачем Железногорску Мариинская гимназия? Что дает детям и обществу раздельное (гендерное) обучение? Кого берут в кадеты? На эти и другие вопросы ответит руководитель общественной организации «Северный крест» Игорь Захаров.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 31 августа в 12.30. По городскому радио программа прозвучит в записи в 13,20.



Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Вопросы по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.



