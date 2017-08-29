БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА ДЕТЯМ
С 28 августа по 07 сентября пройдет третий этап «Декады дорожной безопасности детей»
Мероприятие направлено на профилактику дорожно – транспортных происшествий с участием детей и подростков.
Сотрудники Госавтоинспекции проведут ряд мероприятий в школах, направленных на формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах и профилактику детского дорожно – транспортного травматизма.
Кроме того в эти дни на дорогах города будут организованы и проведены акции, направленные на популяризацию использования детских удерживающих устройств, ремней безопасности и светоотражающих элементов.
С начала года в нашем городе зарегистрировано 13 ДТП в которых получили травмы 13 детей разного возраста, 9 из них пострадали по вине водителей.
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